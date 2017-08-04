Apple начала производство iPhone 8

2017-08-04 15:58 | www.oxu.az | 5

Инсайдер Стив Хаммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), также известный под ником OnLeaks, заявил, что Apple приступила к производству iPhone 8.

Как передает Oxu.Az, об этом он написал в своем Twitter со ссылкой на собственные источники.

По его словам, выпуск устройств начался согласно графику, и, таким образом, задержек с началом продаж iPhone 8 возникнуть не должно. Кроме того, это предполагает появление еще большего количества достоверных утечек с производства. Из-за этого iPhone 8 может быть полностью рассекречен задолго до презентации.

Новый iPhone будет представлен осенью на ежегодной презентации Apple. По слухам, смартфон получит безрамочный OLED-дисплей. Также у него может быть беспроводная зарядка и сканер лица.

Н.О.