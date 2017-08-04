Шавкат Мирзияев: Прокуроры - самые большие воры, оставшиеся со старой мусорной системы – ВИДЕО

2017-08-04 16:05 | www.oxu.az | 4

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев резко раскритиковал прокуроров и деятельность органов прокуратуры.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ozodlik.org, заявляя о том, что прокуроры являются «самыми большими ворами», оставшимися «со старой мусорной системы», президент предупредил, что в случае недобросовестной работы уволит прокуроров, оставшихся после недавней «чистки» в органах прокуратуры.

«Я, извините меня, конечно, очень не люблю прокуроров. Говорю об этом открыто. Если спросите почему, я отвечу. Я был хокимом района, хокимом области, и знаю не понаслышке, как эти бессовестные ведут себя. Я очень хорошо знаю, что став прокурорчиком, у них даже походка меняется, возгордившись, они не признают людей. Я очень хорошо знаю обо всем этом», - сказал во время видеоселекторного совещания президент, оценивая работу прокуроров.

Говоря о том, что некоторые прокуроры не могут даже правильно написать свою фамилию, президент обратил внимание на особняки, возводимые прокурорами.

«Мы назначили нового Генпрокурора, очистили органы прокуратуры от прежнего мусора, поменяв 80 процентов сотрудников. Но все равно в прокуратуре работают 15-20 процентов людей, оставшихся от прежней воровской системы. В частности, прокурора Ташкентской области Джамшида Файзиева, он тоже является человеком этой системы. Мы все равно очистим до конца прокуратуру от таких людей. Либо прокурор будет работать честно, любо мы вообще покончим с прокуратурой. Прокуроры стали бедой народа. Если не будут работать честно, то уйдут все», - сказал Ш. Мирзияев.

И.Ф.