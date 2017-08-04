Xalq Bank объявил победителей третьего тура акции «Путешествие в Нью-Йорк»

2017-08-04 18:49 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - С первого мая по 31 декабря текущего года клиенты, осуществившие операции в филиалах Xalq Bank, а также каждый кардхолдер, cовершивший операции посредством POS-терминалов Xalq Bank в торговых пунктах-партнёров, получает шанс выиграть авиабилет в Нью-Йорк.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, за срочные денежные переводы, оплату коммунальных услуг и другие платежи, операции по депозитным ячейкам и банковским счетам - клиенты Xalq Bank, а также все владельцы карт, вне зависимости от банка-эмитента, совершившие оплату в партнерской торговой сети посредством POS-терминалов Xalq Bank получают на мобильные номера Bakcell до 40 бесплатных минут баланса и такое же количество акционных баллов.

Десять участников, набравших в течение месяца наибольшее количество акционных баллов получают ценные призы, а участник, набравший максимальное количество баллов по итогам четырёх месяцев станет счастливым обладателем авиабилета Баку-Нью-Йорк-Баку. Отправив слово XAL на короткий номер 5555, участники смогут получать бесплатный смс с информацией о количестве акционных баллов.

Победителями третьего тура, состоящегося 3 августа стали:

Победитель Приз Баллы Мустафаев Халиг А. Смартфон Alov 320 Пириев Вюсал С. Туристический купон на двоих (3 дня 2 ночи) в центр отдыха "Sakitgöl" (Шамахы) 300 Тахиров Наиль Я. Подарочный купон на 50 манат от "Sabina" P&C 265 Керимова Биллура Р. Подарочный купон на 70 манат от магазина одежды "Forelli" 205 Умаев Ниджат Х. Подарочный купон на 50 манат от цветочного магазина "Fleuriste" 140 Гусейнов Эййуббек М. Подарочный купон на 50 манат от компании "Nisa Beauty" 130 Ханджыгазов Афтандил И. Подарочный купон на 30 манат от "Domino's Pizza" 120 Садыгов Натиг X. Подарочный купон на 30 манат от чайного бутика "Ronnefeldt" 120 Рагимова Вафа С. Гольф-комплект для офиса 110 Исмаилов Ильдырым С. Комплект из селфи-стик, ручки «Parker» и фотоатласа 110 Гусейнов Арзу А. Электронный талон на 30 литров бензина от Азпетроль 105 Гасымов Фарид Б. Электронный талон на 30 литров бензина от Азпетроль 90

Техническая поддержка акции осуществляется программой Bakcell Ulduzum, авиа-поддержка предоставлена представительством компании Qatar Airways в Азербайджане.

Более подробную информацию об акции и партнерских торговых пунктах ,анка можно получить на сайте www.xalqbank.az или по телефону Информационной службы 138