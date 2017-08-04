Xalq Bank объявил победителей третьего тура акции «Путешествие в Нью-Йорк»
2017-08-04 18:49 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - С первого мая по 31 декабря текущего года клиенты, осуществившие операции в филиалах Xalq Bank, а также каждый кардхолдер, cовершивший операции посредством POS-терминалов Xalq Bank в торговых пунктах-партнёров, получает шанс выиграть авиабилет в Нью-Йорк.
Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, за срочные денежные переводы, оплату коммунальных услуг и другие платежи, операции по депозитным ячейкам и банковским счетам - клиенты Xalq Bank, а также все владельцы карт, вне зависимости от банка-эмитента, совершившие оплату в партнерской торговой сети посредством POS-терминалов Xalq Bank получают на мобильные номера Bakcell до 40 бесплатных минут баланса и такое же количество акционных баллов.
Десять участников, набравших в течение месяца наибольшее количество акционных баллов получают ценные призы, а участник, набравший максимальное количество баллов по итогам четырёх месяцев станет счастливым обладателем авиабилета Баку-Нью-Йорк-Баку. Отправив слово XAL на короткий номер 5555, участники смогут получать бесплатный смс с информацией о количестве акционных баллов.
Победителями третьего тура, состоящегося 3 августа стали:
|
Победитель
|
Приз
|
Баллы
|
Мустафаев Халиг А.
|
Смартфон Alov
|
320
|
Пириев Вюсал С.
|
Туристический купон на двоих (3 дня 2 ночи) в центр отдыха "Sakitgöl" (Шамахы)
|
300
|
Тахиров Наиль Я.
|
Подарочный купон на 50 манат от "Sabina" P&C
|
265
|
Керимова Биллура Р.
|
Подарочный купон на 70 манат от магазина одежды "Forelli"
|
205
|
Умаев Ниджат Х.
|
Подарочный купон на 50 манат от цветочного магазина "Fleuriste"
|
140
|
Гусейнов Эййуббек М.
|
Подарочный купон на 50 манат от компании "Nisa Beauty"
|
130
|
Ханджыгазов Афтандил И.
|
Подарочный купон на 30 манат от "Domino's Pizza"
|
120
|
Садыгов Натиг X.
|
Подарочный купон на 30 манат от чайного бутика "Ronnefeldt"
|
120
|
Рагимова Вафа С.
|
Гольф-комплект для офиса
|
110
|
Исмаилов Ильдырым С.
|
Комплект из селфи-стик, ручки «Parker» и фотоатласа
|
110
|
Гусейнов Арзу А.
|
Электронный талон на 30 литров бензина от Азпетроль
|
105
|
Гасымов Фарид Б.
|
Электронный талон на 30 литров бензина от Азпетроль
|
90
Техническая поддержка акции осуществляется программой Bakcell Ulduzum, авиа-поддержка предоставлена представительством компании Qatar Airways в Азербайджане.
Более подробную информацию об акции и партнерских торговых пунктах ,анка можно получить на сайте www.xalqbank.az или по телефону Информационной службы 138