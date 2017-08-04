США уничтожили лидера «Аш-Шабаб»

2017-08-04 16:12 | www.oxu.az | 3

США ликвидировали одного из высокопоставленных «полевых командиров» радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пятничное сообщение Африканского командования ВС США.

Согласно заявлению, удар по боевикам был нанесен 30 июля на юге страны. В результате был ликвидирован Мухаммед Хуссейн, известный как Али Джабал (Ali Jabal).

По данным военных, Али Джабал руководил силами боевиков в регионах Могадишо и Банадир и планировал нападения на сомалийскую столицу Могадишо. Сообщается, что жертв среди гражданского населения нет.

В конце марта президент США Дональд Трамп расширил полномочия американских войск по борьбе с террористической группировкой «Аш-Шабаб» в поддержку операций миссии Африканского союза в Сомали (AMISOM) и сил безопасности Сомали.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов»), имеющая тесные связи с международной террористической организацией «Аль-Каида». Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее действуют запретительные санкции.

Н.О.