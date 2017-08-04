В Армении допустили повышение температуры до 75 градусов жары

2017-08-04 16:20 | www.oxu.az | 4

Начальник отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагик Суренян на своей странице в Facebook обратился к жителям Армении с просьбой, сообщает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ.

«Прошу вас, не посылайте мне фотографии с показателями градусников +50, +55, +60, сделанные в ваших «кипящих» под солнцем машинах и на балконах. Температура воздуха измеряется в совершенной тени. Под прямыми лучами солнца в Армении может быть зафиксирована температура +75», - написал Г.Суренян.

Отметим, что с 4-го по 8-е августа в Араратской долине, Ереване и в долинах Сюника днем ожидается 39-41 градус тепла и высокий риск возникновения пожара. Температура воздуха в эти дни ожидается выше нормы на 5-6 градусов.

Н.О.