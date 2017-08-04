В статье про Азербайджан Forbes рассказал о люстре за 1,5 и рояле за 0,5 миллиона долларов

2017-08-04 16:30 | www.oxu.az | 3

Авторитетный журнал Forbes посвятил специальную статью Азербайджану.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на forbes.com, статья посвящена развитию Азербайджана и Баку.

Специальный корреспондент Стефан Рабимов, который посетил в этом году Азербайджан, в своей статье рассказывает об истории, географии Азербайджана, истории и современной нефтедобыче, международных мероприятиях, состоявшихся в Баку за последние несколько лет.

«В Баку состоялся популярный конкурс песни Евровидение в 2012 году и первые Европейские игры. В этом году он приветствовал спортсменов из пятидесяти шести стран Ближнего Востока, Азии и Африки на Исламских играх солидарности. Добавим к этому гонки «Формулы 1», Азербайджанскую неделю моды и Фестиваль Новруз, входящие в число проектов, уже привлекших в Баку более двух миллионов посетителей», - отметил журналист.

В статье Фуад Нагиев, директор недавно созданного Национального бюро содействия туризму, рассказывает о том, что Азербайджан упростил визовый режим для граждан более чем 90 стран:

«Теперь вы можете подать заявку и получить визу онлайн менее чем за 3 часа!».

Рассказывая о культурной дипломатии Азербайджана, автор уверен, что интерес к инновационным тканям, совершенствование ремесленного мастерства и интерпретация традиционных визуальных элементов - вот некоторые из основ деятельности, которые могли бы стать привлекательными для иностранных туристов.

В статье особо уделяется внимание столице Азербайджане:

«Баку стал третьим местом в мире, принимающим городские гонки «Формулы 1» после Монако и Сингапура. Из-за городской географии Баку скорость вновь вернулась в «Формулу 1» - новый рекорд в ней 378 км/ч!».

Автор знакомит читателя с гостиничным сектором Азербайджана, особенно выделяя Fairmont Flame Towers Baku - пятизвездочный отель, располагающийся в знаковом архитектурном комплексе, который стал формировать городской горизонт и олицетворять вновь обретенную нацией уверенность в себе.

«Две трети обширных номеров отеля имеют потрясающий вид на Каспийское море. Даже при заполнении ее на 90% гостиница сконструирована так, чтобы постояльцы чувствовали уют и уединенность. В фойе висит люстра стоимостью в 1,5 миллиона долларов и рояль за 500 000 долларов. Больше ничего! Номера украшены расширяющейся коллекцией из 400 оригинальных произведений искусства от художников по всему региону», - говорится в статье.

Автор напоминает, что В Баку проводятся интересные мероприятия и есть интересные места, в том числе объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также в Азербайджане есть девять климатических зон из двенадцати возможных на Земле.

И.Ф.