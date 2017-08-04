Министерство оштрафовало загрязняющих окружающую среду

2017-08-04 16:37 | www.oxu.az | 3

Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов провели очередной рейд против загрязнения открытых водоемов в городе Сумгайыт.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в ходе рейда были выявлены факты накапливания бытового мусора вдоль водного канала «Аджы-Дере» в Сумгайыте, сброса неочищенных сточных вод, действующего в 76 квартале «Птицеводческого хозяйства», а также использования твердых бытовых отходов, выработанных на объектах общественного питания: «Фрегат», «Ниджат», «Орхан», «Нептун», «Сахил», «Алинеа» в порядке, не предусмотренном законом.

По этим фактам в отношении владельцев объектов были составлены протоколы.

В целом за совершение административного правонарушения владельцы объектов оштрафованы на сумму 3800 манатов, и для устранения недостатков им даны обязательные к исполнению срочные «обязательные указания».

Для определения виновных лиц в выбросе и накапливании твердых бытовых отходов вдоль водного канала «Аджы Дере» обращение направлено в Управление полиции города Сумгайыт.

Э.Ш.

