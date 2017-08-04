Азербайджан принимает очередную Всемирную Скаутскую Конференцию и Всемирный Молодёжный Скаутский Форум

2017-08-04 16:45 | www.oxu.az | 4

Азербайджан в очередной раз принимает у себя важные международные мероприятия мирового масштаба.

С 7 по 10 августа в Габале пройдёт 13-й Всемирный Молодёжный Скаутский Форум, а с 14 по 18 августа в столице республики, городе Баку, состоится 41-я Всемирная Скаутская Конференция, в которой ожидается участие представителей членов Всемирной Организации Скаутского Движения (ВОСД) из 157 стран общей численностью более 1500 скаутов со всего мира. Кроме того, ожидается участие высокопоставленных гостей из других стран. Мероприятия состоятся при поддержке Министерства молодёжи и спорта Азербайджанской республики.

В феврале 2013 года Азербайджан выдвинул свою кандидатуру на роль принимающей стороны ключевых мероприятий ВОСД – Всемирной Скаутской Конференции и Всемирного Молодежного Скаутского Форума, которые проводятся каждые три года, и в результате выборов был объявлен страной – победителем. Участниками Всемирного Скаутского Молодёжного Форума в Габале будут обсуждаться темы молодёжного лидерства, активной гражданской позиции, влияние скаутинга на глобальные изменения в мире, а также производиться обмен опытом в реализации молодёжных программ между всеми участниками мероприятия. Всемирная Скаутская Конференция состоится в Бакинском Конгресс-Центре, а также Центре Гейдара Алиева. Основными темами для обсуждения будет дальнейшее развитие скаутских организаций, формирование стратегии и их деятельности, а также выборы председателя и членов руководящих органов организации на будущий период.

Следует отметить, что 13-й Всемирный Молодёжный Скаутский Форум и 41-ая Всемирная Скаутская Конференция будут первыми, настолько крупными по масштабам мероприятиями, которые пройдут в Евразийском Скаутском Регионе, и вторыми такого уровня в странах мусульманского мира. Напоминаем, что с 2000-го года во Всемирной Организации Скаутского Движения нашу страну представляет Ассоциация Скаутов Азербайджана.