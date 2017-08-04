Взрыв на военном полигоне в Украине: Есть жертвы

2017-08-04 16:50 | www.oxu.az | 4

На военном полигоне в Киевской области произошел взрыв боеприпаса, в результате один военнослужащий погиб и пять получили ранения.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в пятницу в Генштабе Вооруженных сил Украины.

«На одном из военных полигонов Киевской области во время проведения боевых стрельб в результате разрыва артиллерийского боеприпаса один военнослужащий погиб, еще пятеро военнослужащих получили травмы различной степени тяжести», - говорится в сообщении.

Раненым оказана помощь.

На месте происшествия работают комиссия и представители правоохранительных органов.

Н.О.