США предложили СБ ООН проголосовать по новым санкция против КНДР

2017-08-04 20:08 | www.apa.az | 7

США предложили провести в субботу голосование в Совете Безопасности ООН по вопросу об ужесточении санкций против КНДР в связи с проведенными этой страной двумя новыми ракетными испытаниями.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Американская сторона намерена в пятницу направить проект резолюции Совбеза ООН всем 15 странам, входящим в него.