США предложили СБ ООН проголосовать по новым санкция против КНДР
2017-08-04 20:08 | www.apa.az | 7
США предложили провести в субботу голосование в Совете Безопасности ООН по вопросу об ужесточении санкций против КНДР в связи с проведенными этой страной двумя новыми ракетными испытаниями.
Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Американская сторона намерена в пятницу направить проект резолюции Совбеза ООН всем 15 странам, входящим в него.