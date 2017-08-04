ЕС хочет создать свое НАТО

2017-08-04 17:03 | www.oxu.az | 4

Нидерланды призвали Европейский Союз создать военную «Шенгенскую зону», которая позволит оперативно осуществлять переброску войск по территории Европы соразмерно темпу потенциальных угроз, передает Oxu.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

«Мы должны быть способны быстро перемещаться в любое место, где есть угроза», - заявила министр обороны Нидерландов Жанин Хеннис-Пласшерт.

Впервые идею создания «военного Шенгена» выдвинул бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, по словам которого, союзнические войска и переданная им военная техника должны быть способны перемешаться по территории континента «столь же быстро, как и мигранты».

«Конечно, мы должны обеспечить выполнение всех дорожных законов Евросоюза, уважение суверенитета, но это удивительно сложный процесс в ряде стран - получение разрешений для перемещения войск, вооружений, боеприпасов, даже просто регулярных гуманитарных конвоев», - сказал Ходжес.

Н.О.