Карты, дарящие вам скидки и «cash-back»!

2017-08-04 17:05 | www.oxu.az | 4

Expressbank делает держателям премиальных карт Visa эксклюзивное предложение. Все владельцы пластиковых карт Visa Gold / Visa Platinum от Expressbank смогут воспользоваться скидками до 20% в различных партнерских магазинах и заведениях.

В список партнеров, предлагающих скидки, входят сеть магазинов электроники Optimal Electronics, сеть магазинов одежды MyBrands, кинотеатры CinemaPlus, кафе Espressamente Illy и многие другие.

Познакомиться с полным списком партнеров и получить полную информацию о скидках можно на официальном сайте www.visapremium.com. В дополнение к 20%-ным скидкам, пользователи карт Expressbank, совершая безналичные платежи, получат до 20% «cashback».

Желающим стать обладателем премиальной карты Visa Gold от Expressbank на бесплатной основе, необходимо совершить взнос в размере от 400 AZN, а при взносе от 800 AZN клиенты получат карточку Visa Platinum. Внесенную сумму можно обналичить без комиссии, а также в рамках проекта ExpressClub, совершая безналичные платежи внутри страны посредством ПОС-терминалов, превращать свои расходы в доходы.

В сеть обслуживания Expressbank входят 16 филиалов из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть Банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим вебсайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.