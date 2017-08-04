Путин два часа гонялся за одной щукой

2017-08-04 17:12 | www.oxu.az | 5

Президент России Владимир Путин в течение двух часов пытался поймать одну щуку. Об этом рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков, передает Oxu.Az со ссылкой на РБК.

С 1 по 3 августа Путин пробыл в Туве, там он порыбачил на горных озерах в тайге и занимался подводной охотой.

«Президент гонялся там два часа за одной щукой, никак не мог ее подстрелить, но все же своего добился. Путин занимался подводной охотой с маской и трубкой в гидрокостюме и нырял с камерой Go Pro. Эти кадры мы сделаем доступными для всех в понедельник», - рассказал Песков.

Сейчас российский президент находится в Бурятии. Свой визит в регион он начал с посещения Байкала, где выпустил в озеро мальков омуля.

Н.О.