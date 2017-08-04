Члены FETÖ предстанут перед судом в одинаковой одежде

2017-08-04 17:22 | www.oxu.az | 3

Согласно решению министерства юстиции Турции, после этого члены террористической организации Фетхуллаха Гюлена будут представать перед судом в одинаковой одежде.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend передает со ссылкой на турецкие СМИ.

В информации говорится, что образец формы еще не утвержден, но предполагается, что она будет светло-коричневой.

С похожим предложением в конце прошлого года выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в течении Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Попытка переворота была подавлена, в столкновениях погибли 250 человек.

Н.О.

