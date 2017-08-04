В столице Сомали произошел взрыв

2017-08-04 20:46 | www.apa.az | 3

Сильный взрыв произошел в пятницу в центре столицы Сомали Могадишо, после чего в том же районе раздались выстрелы.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

Как сообщил агентству источник в полиции, взорвался заминированный автомобиль. Погиб как минимум один человек, еще один получил ранения. Автомобиль, в котором была заложена бомба, стоял рядом с больницей.

Никто пока не взял на себя ответственность за этот взрыв.