Появились фото «соперника» сгоревшего Gelandewagen

2017-08-04 17:30 | www.oxu.az | 4

Вчерашняя авария на проспекте Гейдара Алиева в Баку все еще остается одной из самых обсуждаемых тем.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Yenicag.az, автомобиль Mercedes Gelandewagen сначала сбил трех пешеходов, а затем врезался в фонарный столб.

По словам очевидцев происшествия, Gelandewagen, принадлежащий внуку заместителя премьера, председателя Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Али Гасанова Наилю Аллахвердиеву, соревновался с другим автомобилем.

Сообщается, что «соперником» Gelandewagen был красный Mazda с госномерами 99 FS 777.

Э.Ш.

