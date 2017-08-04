Появились фото «соперника» сгоревшего Gelandewagen
2017-08-04 17:30 | www.oxu.az | 4
Вчерашняя авария на проспекте Гейдара Алиева в Баку все еще остается одной из самых обсуждаемых тем.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Yenicag.az, автомобиль Mercedes Gelandewagen сначала сбил трех пешеходов, а затем врезался в фонарный столб.
По словам очевидцев происшествия, Gelandewagen, принадлежащий внуку заместителя премьера, председателя Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Али Гасанова Наилю Аллахвердиеву, соревновался с другим автомобилем.
Сообщается, что «соперником» Gelandewagen был красный Mazda с госномерами 99 FS 777.