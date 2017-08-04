Музыкальная колонка рухнула на «Бабушку из Бураново» во время выступления – ВИДЕО

2017-08-04 17:40 | www.oxu.az | 4

Музыкальная колонка упала на одну из «Бабушек из Бураново» во время выступления на открытии магазина. Свидетелем происшествия стал корреспондент сайта Сусанин.

Бабушки исполняли свой знаменитый хит Party for everybody. Позади них стояла музыкальная аппаратура, которая сначала рухнула на пресс волл, а потом и на одну из пожилых женщин, которая стояла сбоку. Исполнительница от сильного удара упала на асфальт. Серьезных травм она при этом не получила.

Видео инцидента свидетели происшествия уже опубликовали в сети.

A.C.

