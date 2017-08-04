Сильвестр Сталлоне сыграет во втором сезоне сериала «Это мы»

2017-08-04 17:47 | www.oxu.az | 3

Голливудский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне сыграет во втором сезоне сериала «Это мы», сообщает Oxu.Az со ссылкой на Variety. Об этом заявил шоураннер Дэн Фогельман.

По его словам, Сталлоне выступит в качестве приглашенной звезды. По сюжету, его персонаж снимается в фильме вместе с одним из главных героев (которого играет Джастин Хартли).

Как отметил Фогельман, на данный момент Сталлоне задействован в одной серии, но это «большая роль».

Первый сезон сериала номинирован на 11 премий «Эмми». Сериал рассказывает о членах семьи Пирсон. Действие разворачивается в разные отрезки времени, в том числе в 1980-е и 2010-е гг.

Что касается Сталлоне, то у него уже есть опыт совместной работы с другой звездой данного телепроекта – Майло Вентимилья. Они снимались в фильме «Рокки Бальбоа» (2006).

A.C.

