СМИ рассказали, почему Андрей Малахов решил уйти с Первого канала

2017-08-04 17:54 | www.oxu.az | 4

Причиной конфликта Андрея Малахова с руководством «Первого канала» стало то, что в его знаменитое ток-шоу «Пусть говорят» решили добавить политики.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на сотрудников телеканала, поделившихся информацией на условиях анонимности.

По их словам, проблемы начались еще в мае, когда на «Первый канал» вернулась продюсер Наталья Никонова. Она и предложила чаще посвящать выпуски передачи «Пусть говорят» обсуждению политических тем, что вызвало недовольство Андрея Малахова и его команды, которые всегда старались в своих передачах делать упор на социальные вопросы.

Как отмечает «Би-Би-Си», политические темы чаще обсуждаются в ток-шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1» – «двойника» и конкурента «Пусть говорят», откуда и вернулась на «Первый» продюсер Никонова, тогда как в студии у Малахова чаще говорят об «историях, о которых невозможно молчать и вспоминают смешные видео из Интернета в серии «Афтар жжот».

Андрей Малахов пока не писал заявления о своем уходе с «Первого канала».

A.C.

