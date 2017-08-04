В Амстердаме исключат обращение «дамы и господа», чтобы не ранить транссексуалов

2017-08-04 18:10 | www.oxu.az | 3

Власти города предлагают альтернативные нейтральные обращения: «друзья», «дорогие жители» и «уважаемые соотечественники», cообщает Oxu.Az со ссылкой на life.ru.

В Амстердаме выпустили памятку для всех горожан (особенно для тех, которые по работе вынуждены много общаться с людьми) о правилах обращения к незнакомым мужчинам и женщинам. В частности, предлагается использовать только обезличенные обращения, чтобы не обижать чувства представителей ЛГБТ.

«Мы хотим, чтобы Амстердам стал городом, где каждый чувствует себя как дома», - цитируются в заметке слова одного из городских чиновников.

Отмечается, что в Нидерландах на сегодняшний день проживает около 50 тысяч представителей транссексуалов (всего население страны составляет более 17 млн человек).

Более того, предлагается оставить указание на гендерную принадлежность только в официальных документах и с пометкой «при рождении».

И.Ф.