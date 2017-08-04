В Гедабеке в пруду утонул 15-летний подросток - ОБНОВЛЕНО
2017-08-04 21:08 | www.apa.az | 5
В Гедабеке спасателями обнаружено тело утонувшего в пруду 15-летнего подростка.
Как передает АПА cо ссылкой на сайт МЧС, спасатели извлекли из воды тело Аббасова Парвиза Иса оглы (2002 г.р.) и передали по назначению.
Несчастный случай произошел в селе Шыных Гедабекского района.
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20:43
В Гедабеке в пруду утонул человек.
Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, согласно поступившей в Центр управления при кризисных ситуациях МЧС информации в селе Шыных Гедабекского района в пруду утонул человек.
В настоящее время сотрудниками МЧС ведутся соответствующие спасательно-розыскные работы. Будет дана дополнительная информация.