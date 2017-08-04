Северная Корея скоро создаст водородную бомбу

2017-08-04 18:20 | www.oxu.az | 3

КНДР работает над созданием водородной бомбы, которая может быть во много раз мощнее атомных бомб, сброшенных во время Второй мировой войны на японские города Хиросима и Нагасаки.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил представитель Минобороны США, пожелавший остаться неизвестным.

Как сообщает телеканал, в начале прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял, что его страна провела испытания водородной бомбы, однако многие эксперты опровергли эту информацию. Водородные бомбы тяжелее, чем стандартные ядерные устройства, поэтому для их использования против США Пхеньяну потребуются более совершенные ракеты, чем те, которые страна испытывала в последнее время, отмечает Fox News.

Н.О.

