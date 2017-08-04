Коалиция США признала гибель 624 мирных жителей при ударах в Сирии и Ираке

2017-08-04 18:25 | www.oxu.az | 5

Коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» подтвердила гибель 624 мирных жителей в результате ударов по террористам в Сирии и Ираке с августа 2014 года по июнь 2017 года, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«На сегодняшний день, исходя из доступной информации, объединённый штаб операции (против ИГ - ред.) полагает, что более вероятно, что по меньшей мере 624 гражданских были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с начала операции «Непоколебимая решимость».

В заявлении уточняется, что оценка числа жертв была проведена в июне этого года. В настоящее время коалиция продолжает изучать 424 сообщения о гибели мирных жителей.

И.Ф.