Прокуратура Грузии обратилась к властям Польши в связи с визитом Саакашвили в Варшаву

2017-08-04 21:21 | www.apa.az | 4

В связи с приездом в Варшаву бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Главная прокуратура Грузии распространила заявление.

Как передает АПА со ссылкой на «Новости-Грузия», в заявлении отмечается, что в связи с визитом в Польскую Республику Михаила Саакашвли Главная прокуратура Грузии обратилась к компетентным органам Польской Республики и начаты все соответствующие процедуры, предусмотренные законом.

Сегодня стало известно, что Саакашвили прибыл в Варшаву. Он выступил на мероприятии, посвященном годовщине Варшавского восстания. Польское телевидение «Республика» распространило кадры с мероприятия — Саакашвили стал одним из спикеров митинга. Он говорил о сотрудничестве Грузии с Польшей, а также об Украине.

26 июля находившийся в США Михаил Саакашвили был лишен гражданства Украины по решению президента этой страны Петра Порошенко.