Приветствующий хозяина кот стал «настоящим бро» для пользователей сети

2017-08-04 18:30 | www.oxu.az | 3

Здоровающийся с хозяином кот покорил пользователей сети. Гиф-изображение с животным было опубликовано на портале Reddit юзером с ником xsitin.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, на видео, которое за один день собрало более 133 тысячи лайков и 1,5 тысячи комментариев, кот дает мужчине «пять», а потом в знак приветствия бьет по кулаку лапой. «Двойное приветствие: сразу и пятюня, и кулачок! Вот это настоящий бро!», - восхитились посетители портала.

Гифку также опубликовали в Instagram одного из самых популярных развлекательных сервисов в сети 9GAG, где она набрала более двух миллионов просмотров.

Н.О.

