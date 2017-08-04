Евросоюз ввел новые санкции против России

2017-08-04 18:35 | www.oxu.az | 5

Евросоюз ввел санкции против троих россиян и трех компаний в связи с поставкой турбин Siemens в Крым.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила в пятницу пресс-служба Совета ЕС.

Под санкции попали замглавы Минэнерго Андрей Черезов, глава отдела министерства Евгений Грабчак, а тпкже руководитель «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка.

В числе компаний, в отношении которых ввели ограничения, оказались ОАО «Технопромэкспорт», ООО «Технопромэкспорт» и «Интеравтоматика» – партнеры Siemens в России.

Как ранее писал Reuters, первоначально планировалось включить в список четверых человек, но 4 августа одного «кандидата» из него исключили. Имя «счастливца» не называлось.

Н.О.