В космос отправят капсулу времени с лучшей цитатой пользователей соцсетей

2017-08-04 18:40 | www.oxu.az | 4

Американское космическое агентство НАСА с 1 августа начало собирать интересные цитаты юзеров. Лучшее из них будет отправлено на один из зондов миссии «Вояджер».

По информации Oxu.Az, об этом сообщает life.ru со ссылкой на сайт НАСА.

Чтобы высказывание попало на конкурс, его нужно опубликовать в «Фейсбуке», «Твиттере» или «Инстаграме» до 15 августа, оно должно содержать не более 60 символов, а под постом необходимо оставить хештег #MessageToVoyager.

Лучшее из высказываний будет выбрано командой миссии, и уже 5 сентября оно отправится на золотую пластинку зонда «Вояджер-1».

«Наша планета может исчезнуть, но «Вояджер» ещё долго будет путешествовать в космосе и нашей галактике. Что бы вы хотели добавить в сообщение «капсулы времени»?», - цитирует CNN проектного менеджера миссии Сьюзи Додд.

Миссия «Вояджер» в лице зондов-близнецов «Вояджер-1» и «Вояджер-2» была запущена в космос в сентябре 1977 года для исследования дальних планет Солнечной системы. На сегодняшний день это самая долгая космическая миссия.

И.Ф.