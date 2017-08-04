Погранслужба Польши отказалась ответить, как Саакашвили попал в страну

2017-08-04 18:50 | www.oxu.az | 5

В Пограничной службе Польши не комментируют, на основании какого документа лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии Михеил Саакашвили въехал на территорию республики, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Согласно… закону о Пограничной службе, данные в сфере пограничного контроля могут быть предоставлены только соответствующим государственным органам», - сообщила РИА Новости представитель Пограничной службы Агнешка Голиас, отвечая на вопрос, на основании каких документов Саакашвили впустили в страну.

Н.О.