Юнкер: “Мы лучше организованы, чем администрация Трампа”

2017-08-04 21:42 | www.apa.az | 4

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер с иронией прокомментировал организацию работы Белого дома при президенте США Дональде Трампе.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, об этом он рассказал газете Politico.

«Мы лучше организованы, чем администрация Трампа. Несмотря на какие-либо внутренние трудности, мы их разрешаем путем личной беседы вместо увольнения людей», отметил Юнкер.

Отметим, что за последние несколько недель в Белом доме произошла серия кадровых перестановок.