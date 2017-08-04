Власти Венеции повысят штрафы, чтобы заставить туристов уважать город

2017-08-04 19:00 | www.oxu.az | 4

Власти Венеции объявили о введении «12 золотых правил поведения гостей» и об ужесточении штрафов за неподобающее поведение, объяснив это намерением заставить туристов уважать город, сообщает Oxu.Az в пятницу со ссылкой на РИА Новости.

В Венеции последние годы летний сезон считают временем «боевых действий»: поведение туристов в этом городе часто называют не просто антисоциальным, а вопиющим. Причем нередко жертвами этого явления становятся сами туристы. Местные власти объявили об ужесточении штрафов за неподобающее поведение.

Вместо прежних 50 евро за купание в каналах турист заплатит 500 евро. За прогулки по городу в купальнике или с обнаженным торсом теперь будут штрафовать на 200 евро. Те, кто будет разбрасывать мусор или оставлять надписи на памятниках, заплатят 400 евро. По 100 евро потребуют с тех, кто устроит пикник в общественном месте или прокатится на велосипеде по пешеходным районам.

«Уважайте Венецию. Мы приглашаем вас сюда, но вы должны вести себя по правилам или заплатить за это», - заявляют власти Венеции.

Донести до туристов необходимость соблюдения правил поведения в городе надеются с помощью специальной кампании «Наслаждайся и уважай Венецию2 (#EnjoyRespectVenezia), которая пройдет в социальных сетях. Кроме того, объявления соответствующего содержания будут размещены на веб-сайте городского совета, на билбордах в местах наибольшего скопления туристов, например, на железнодорожных станциях.

Советник мэра по туризму Паола Мар заявила, что власти Венеции всерьез обеспокоены.

«Если выяснится, что люди, которые делают подобные вещи, оштрафованы, и информация об этом будет передана в посольства их стран, возможно, мы сможем остановить подобные действия со стороны других», - поясняет она.

Кампания будет запущена на 10 языках, включая английский, китайский, русский, арабский и корейский. Она призвана разъяснить, какое поведение является неприемлемым, а также информировать, где находятся разрешенные места для пикников и общественные туалеты.

В 2017 году власти Венеции заявили о ряде инициатив, регулирующих турпоток: ограничении количества туристов, посещающих центр города (доступ будет осуществляться по заранее купленным билетам), моратории на создание новых отелей в исторической части города. Кроме того, в мае был наложен запрет на открытие в центре города новых ресторанов быстрого питания.

И.Ф.