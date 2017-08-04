AZAL обратился к пассажирам

2017-08-04 19:16 | www.oxu.az | 4

В последнее время со стороны авиакомпании ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) были зафиксированы и пресечены попытки продажи авиабилетов с украденных кредитных карт.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе компании, мошенники под видом скидки предлагали клиентам сделку и через украденные карты покупали авиабилеты авиакомпании.

AZAL призывает пассажиров приобретать авиабилеты только у доверенных официальных партнеров авиакомпании либо напрямую через сайт авиакомпании.

Список агентств, имеющих официальное право продаж билетов на авиаперевозки AZAL на территории Азербайджана представлен на официальном сайте авиакомпании: https://www.azal.az/ru/article/31082015

С.Б.

