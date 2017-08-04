Азербайджанские снайперы сильнее армянских – ФОТО

2017-08-04 19:25 | www.oxu.az | 4

Участвующие в состязаниях снайперских пар, которые прошли 4-го августа на военной базе Отар в Казахстане в рамках конкурса «Снайперский рубеж» на Армейских международных играх - 2017 азербайджанские снайперы, добившись успехов, пробились в следующий этап соревнований.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Наряду с азербайджанскими снайперами в следующий этап соревнований прошли также снайперы из России, Беларуси, Китая, Казахстана, Узбекистана, Бангладеш и Монголии.

Снайперы из Армении, Ирана, Греции, Кыргызстана, Зимбабве, Индии, Таиланда и Южно-Африканской Республики показав слабый результат, завершили борьбу в соревнованиях.

С.Б.

