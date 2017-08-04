В 11 странах Европы температура превысила 40°C

2017-08-04 22:05 | www.apa.az | 5

Температура в 11 странах Европы превысила отметку в 40 градусов по Цельсию, а в некоторых европейских регионах достигла 47 градусов.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», об этом пишет в пятницу британская The Guardian.

Аномальная жара ожидается в Италии, Швейцарии, Венгрии, Польше, Румынии, Боснии и Герцеговине, Хорватии и Сербии.

Последний температурный рекорд был установлен в 1977 году в Афинах: тогда воздух нагрелся до 48 градусов по Цельсию.