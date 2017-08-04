МВД о резонансном ДТП в Баку – ФОТО

2017-08-04 20:51 | www.oxu.az | 3

Как уже сообщалось, накануне на проспекте Гейдара Алиева произошло ДТП, совершенное водителем автомобиля Mercedes Gelandewagen. Этот автомобиль на большой скорости врезался сзади в автомобиль ВАЗ-2115, потерял управление и перелетел на второстепенную полосу проспекта. Там автомобиль сбил трех пешеходов, перевернулся и сгорел. В ДТП погибли два человека, в том числе и один из пешеходов. Этот автомобиль принадлежит внуку вице-премьера Азербайджана, председателя комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанова Наилю Аллахвердиеву. Это ДТП вызвало широкий общественный резонанс.

Как передает Oxu.Az, Нaqqin.az обратился с запросом к главе пресс-службы МВД Азербайджана полковнику Эхсану Захидову для того, чтобы узнать официальную позицию министерства по этому вопросу.

полковник Эхсан Захидов

Отвечая на вопросы, полковник Эхсан Захидов сказал следующее:

- Действительно вчера на проспекте Гейдара Алиева автомобиль Mercedes Gelandawagen, принадлежащий гражданину Наилю Аллахвердиеву, грубо нарушив правила дорожного движения, врезался в автомобиль ВАЗ-2115, затем, потерял управление и перелетел на второстепенную полосу проспекта, сбил стоявших там пешеходов, ударился об дорожное ограждение и сгорел.

В результате ДТП, сбитый этим автомобилем, гражданин Вагиф Асадов скончался на месте, в двое других пешеходов – граждане Турции Муталлиб Текиш и Сонгюль Текиш были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Также на месте происшествия скончался гражданин Мехти Алиев, находившийся на момент ДТП в этом автомобиле.

- Какие меры предпринимают правоохранительные органы по этому происшествию, вызвавшему широкий общественный резонанс?

- В связи с аварией возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух и более человек) УК Азербайджана, ведется следствие.

- СМИ пишут, что владелец автомобиля, устроившего ДТП, является родственником высокопоставленного чиновника, и, согласно некоторым сведениям, на момент аварии он был в этом автомобиле. Что вы скажите в связи с этим?

- Кем бы он не был, тот, кто стал виновником этого ДТП, то есть тот, кто был за рулем автомобиля, будет привлечен к ответственности в соответствии с законом.

C.Б.

