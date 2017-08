Гигантские граффити с Трампом на барьере в Израиле – ВИДЕО

2017-08-04 21:16 | www.oxu.az | 3

Два гигантских граффити, изображающих президента США Дональда Трампа, появились на разделительном барьере между Иерусалимом и Вифлеемом, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

​На одном из граффити Трамп изображен обнимающим и целующим сторожевую башню на углу барьера. Изо рта нарисованного американского президента вылетают маленькие красные сердечки.

Второе граффити изображает Трампа в черном костюме и кипе. Он притрагивается к стене рукой. Подобные фотографии Трампа были сделаны в ходе его майского визита в Иерусалим к Стене плача. На граффити добавлена фраза: «Я построю тебе брата».

Trump graffiti resembling Banksy appears on Israeli barrier in West Bank city of Bethlehem via @irish_news https://t.co/efNGKsDC0Y