Гигантские граффити с Трампом на барьере в Израиле – ВИДЕО

2017-08-04 21:16 | www.oxu.az | 3

Два гигантских граффити, изображающих президента США Дональда Трампа, появились на разделительном барьере между Иерусалимом и Вифлеемом, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

​На одном из граффити Трамп изображен обнимающим и целующим сторожевую башню на углу барьера. Изо рта нарисованного американского президента вылетают маленькие красные сердечки.

Второе граффити изображает Трампа в черном костюме и кипе. Он притрагивается к стене рукой. Подобные фотографии Трампа были сделаны в ходе его майского визита в Иерусалим к Стене плача. На граффити добавлена фраза: «Я построю тебе брата».

Trump graffiti resembling Banksy appears on Israeli barrier in West Bank city of Bethlehem via @irish_news https://t.co/efNGKsDC0Y — Merribeth Herbert (@beansi50) 4 августа 2017 г.

Ранее Трамп распорядился разработать проект строительства стены на границе с Мексикой, за которую, по его словам, должна заплатить сама Мексика. Власти латиноамериканской страны неоднократно категорически заявляли, что не собираются платить.

​СМИ предполагают, что работу мог выполнить самый знаменитый и загадочный уличный художник Бэнкси. Подтверждения этим предположениям пока нет. Ранее Бэнкси не раз писал граффити на стене, разделяющей палестинские территории и Израиль. Одной из самых известных его работ в этом месте считается граффити, изображающее улетающую на воздушных шарах девочку.

В марте Бэнкси открыл гостиницу в Вифлееме, находящемся под контролем Палестинской национальной администрации, «с самым худшим видом в мире» – на израильский разделительный барьер. В гостинице Walled-Off Hotel девять комнат, каждая из которых оформлена при помощи работ Бэнкси, в том числе настенной живописи, изображающей палестинца в арафатке, который дерется подушками с израильским полицейским.

C.Б.

