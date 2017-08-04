МИД России назвал расширение санкций ЕС необоснованным

2017-08-04 21:37 | www.oxu.az | 4

Решение Совета ЕС о расширении санкций против России вызывает глубокое сожаление.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в комментарии департамента информации и печати российского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва рассматривает этот шаг как недружественный и необоснованный.

«Складывается впечатление, что германские коллеги взяли на вооружение практику расширительного толкования санкционных ограничений, которая прямо противоречит как международному праву, так и принципам международных отношений в целом», — сообщили в МИД.

Также в комментарии отмечается, что Россия «сохраняет заинтересованность в развитии экономического сотрудничества» с Германией и ЕС, несмотря на введенные ограничения. Однако, как заявили в Министерстве иностранных дел, Москва оставляет за собой право на ответные меры.

C.Б.

