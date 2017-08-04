Грузии обратилась к властям Польши в связи с визитом Саакашвили

2017-08-04 21:55 | www.oxu.az | 7

В связи с приездом в Варшаву бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Главная прокуратура Грузии распространила заявление.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Новости-Грузия», в заявлении отмечается, что в связи с визитом в Польскую Республику Михаила Саакашвли Главная прокуратура Грузии обратилась к компетентным органам Польской Республики и начаты все соответствующие процедуры, предусмотренные законом.

Сегодня стало известно, что Саакашвили прибыл в Варшаву. Он выступил на мероприятии, посвященном годовщине Варшавского восстания. Польское телевидение «Республика» распространило кадры с мероприятия — Саакашвили стал одним из спикеров митинга. Он говорил о сотрудничестве Грузии с Польшей, а также об Украине.

26 июля находившийся в США Михаил Саакашвили был лишен гражданства Украины по решению президента этой страны Петра Порошенко.

С.Б.

