Аномальная жара в Европе

2017-08-04 22:27 | www.oxu.az | 5

Температура в 11 странах Европы превысила отметку в 40 градусов по Цельсию, а в некоторых европейских регионах достигла 47 градусов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Интерфакс», об этом пишет в пятницу британская The Guardian.

Аномальная жара ожидается в Италии, Швейцарии, Венгрии, Польше, Румынии, Боснии и Герцеговине, Хорватии и Сербии.

Последний температурный рекорд был установлен в 1977 году в Афинах: тогда воздух нагрелся до 48 градусов по Цельсию.

C.Б.

