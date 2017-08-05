Госдеп: Утвержденное РФ и США перемирие на юго-западе Сирии соблюдается

2017-08-05 00:30 | www.apa.az | 6

Перемирие на юго-западе Сирии, договоренность о котором была утверждена президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Гамбурге 7 июля, соблюдается уже три недели.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" Бретт Макгурк, который работает в структуре Госдепартамента США.

"Сейчас уже прошло три недели с начала действия режима прекращения огня, и результаты на сегодняшний день обнадеживают. Боевые действия в значительной степени прекратились. Канал по предотвращению конфликтов с Сирией действует чрезвычайно хорошо. Наш военный персонал говорит с российскими коллегами каждый день", - сказал дипломат.

Договоренность о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии была достигнута в Гамбурге 7 июля.