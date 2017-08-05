В столице Сомали произошел сильный взрыв

2017-08-05 00:55 | www.oxu.az | 4

Сильный взрыв произошел в пятницу в центре столицы Сомали Могадишо, после чего в том же районе раздались выстрелы, передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

Как сообщил агентству источник в полиции, взорвался заминированный автомобиль. Погиб как минимум один человек, еще один получил ранения.

«Пока что я видел одного мертвого мирного жителя. Это была женщина, - цитирует агентство слова полицейского офицера Мохамада Хусейна. - Еще один мужчина был ранен».

Автомобиль, в котором была заложена бомба, стоял рядом с больницей.

Никто пока не взял на себя ответственность за этот взрыв.

C.Б.

