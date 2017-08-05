Число жертв эпидемии холеры в Йемене достигло почти 1,9 тысячи человек

2017-08-05 01:36 | www.apa.az | 6

Число жертв эпидемии холеры в Йемене достигло 1890 человек.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр здравоохранения Йемена Насер Бааум.

По словам министра, эта цифра включает смертельные случаи во всех провинциях Йемена начиная с конца апреля. В то же время министр отметил, что благодаря поддержке благотворительных организаций из ОАЭ, Саудовской Аравии и Кувейта смертность от этого заболевания удалось существенно сократить.

Ранее сообщалось, что, по данным ВОЗ, с 27 апреля (с начала вспышки заболевания) по 19 июля в 21 из 23 провинций Йемена было зарегистрировано свыше 368 тысяч случаев подозрения на холеру и 1828 смертей.