ПСЖ решил потратить 100 миллионов евро на вратаря

2017-08-05 01:53 | www.oxu.az | 7

Французский «Пари Сен-Жермен» заинтересован в трансфере вратаря мадридского «Атлетико» Яна Облака и готов заплатить за футболиста 100 миллионов евро.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает A Bola.

По информации издания, представители клуба и игрока уже обсудили возможный переход. Трансферу Облака в ПСЖ может поспособствовать спортивный директор французской команды Антеро Энрике: он желал приобрести вратаря во время работы в португальском «Порту».

3 августа «Пари Сен-Жермен» официально объявил о переходе в команду нападающего «Барселоны» Неймара. Игрок выкупил свой контракт у испанского клуба за 222 миллиона евро, после чего стал свободным агентом и смог подписать пятилетний контракт. По оценкам СМИ, за это время бразилец заработает 150 миллионов евро.

Облак выступает за «Атлетико» с 2014 года. Вместе с командой он становился обладателем Суперкубка Испании, а также выходил в финал Лиги чемпионов в сезоне-2015/2016.

С.Б.

