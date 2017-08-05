В Венесуэле не менее 11 человек пострадали при разгоне акций протеста

2017-08-05 02:13 | www.apa.az | 4

По меньшей мере 11 человек пострадали при разгоне полицией марша протеста против созыва учредительного собрания в венесуэльской столице Каракасе.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, правоохранители применили слезоточивый газ и водометы для остановки акции.

Среди раненых - депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Амелия Белисарио.

Оппозиция, как и многие страны мира, не признает результатов выборов в учредительное собрание, заявляя об их фальсификации. Власти отвергают эти обвинения.