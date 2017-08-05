Трамп обсудил с Макроном Сирию и Украину

2017-08-05 02:30 | www.apa.az | 4

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в пятницу обсудили ряд вопросов международной повестки дня, включая кризисы в Сирии и Ираке, а также урегулирование ситуации в Украине.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении по итогам состоявшегося телефонного разговора лидеров.

В нем отмечается, что Трамп и Макрон в беседе коснулись возможности "укрепления взаимодействия для противодействия кризисам в Сирии и Ираке, а также пагубному влиянию Ирана". "Они сошлись во мнении относительно того, что президент Венесуэлы Николас Мадуро должен восстановить права венесуэльцев, а также подчеркнули важность выполнения всеми сторонами минских соглашений для мирного урегулирования конфликта в Украине", - говорится в тексте.

В документе также констатируется, что Трамп и Макрон затронули ситуацию вокруг КНДР и разрешение политического кризиса в Ливии.