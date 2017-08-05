«Монако» выиграл у «Тулузы», дважды уступая в счёте – ВИДЕО

2017-08-05 02:29 | www.oxu.az | 4

В стартовом матче французской Лиги 1 сезона-2017/18 действующий чемпион страны «Монако» на своём поле одержал волевую победу со счётом 3:2 над «Тулузой».

Как передает Oxu.Az, гости вышли вперёд уже на 6-й минуте, когда точным ударом отметился Зинедин Машаш. Отыграться хозяева сумели на 28-й минуте — счёт сравнял Жемерсон.

В начале второго тайма «Тулуза» вновь повела — на этот раз отличился Анди Делорт.

Впрочем, несколько минут спустя Радамель Фалькао счёт сравнял, а на 70-й минуте монегаски впервые вышли вперёд — автором победного гола стал Камил Глик.

С.Б.

