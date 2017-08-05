США уведомили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения

2017-08-05 03:00 | www.oxu.az | 5

США подали официальное сообщение в ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по климату, передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как утверждается в размещенном на сайте Госдепа заявлении, Вашингтон пошел на этот шаг в соответствии с заложенным в документе правом на прекращение сотрудничества.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что США продолжат сокращать выбросы парниковых газов за счет инноваций и технологических достижений. Кроме того, на Капитолийском холме выразили готовность работать с другими странами, чтобы помочь тем более эффективно использовать ископаемые виды топлива и внедрять технологии возобновляемых и иных чистых источников энергии.

В ведомстве напомнили слова президента Дональда Трампа, который не исключил возвращение США в число стран-участниц Соглашения, если будут определены «более выгодные условия для американского бизнеса, рабочих, народа и налогоплательщиков».

1 июня Дональд Трамп заявил о том, что США выходят из Парижского соглашения, объяснив, что выполнение этих договоренностей может принести убытки для страны.

Парижское соглашение, заключенное в 2015 году, предусматривает выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем. Оно пришло на смену Киотскому протоколу, который был принят в 1997 году в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В соответствии с положениями протокола, развитые страны и страны с переходной экономикой должны сократить или стабилизировать выбросы вредных для окружающей среды парниковых газов.

C.Б.

