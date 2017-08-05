В Австралии два самолета совершили вынужденные посадки
2017-08-05 04:16 | www.apa.az | 5
Сразу два самолета австралийской авиакомпании Qantas, вылетевшие в пятницу из Сиднея в Йоханнесбург (ЮАР) и Даллас (США), спустя несколько часов полета взяли обратный курс и совершили вынужденные посадки в аэропорту отправления.
Как передает АПА об этом сообщает «The Sydney Morning Herald».
Согласно сообщению, в кабине пилотов самолета Boeing 747-400, летевшего в Йоханнесбург, треснуло лобовое стекло, а пилоты Airbus А380, взявшего курс на Даллас, не смогли убрать закрылки.
Во время вынужденных посадок никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.