В Австралии два самолета совершили вынужденные посадки

2017-08-05 04:16 | www.apa.az | 5

Сразу два самолета австралийской авиакомпании Qantas, вылетевшие в пятницу из Сиднея в Йоханнесбург (ЮАР) и Даллас (США), спустя несколько часов полета взяли обратный курс и совершили вынужденные посадки в аэропорту отправления.

Как передает АПА об этом сообщает «The Sydney Morning Herald».

Согласно сообщению, в кабине пилотов самолета Boeing 747-400, летевшего в Йоханнесбург, треснуло лобовое стекло, а пилоты Airbus А380, взявшего курс на Даллас, не смогли убрать закрылки.

Во время вынужденных посадок никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.