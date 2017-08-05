СБ ООН проголосует по проекту резолюции об ужесточении санкций против КНДР

2017-08-05 04:46 | www.trend.az | 5

Совет Безопасности ООН рассмотрит в субботу проект резолюции об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенные страной ракетные испытании, передает ТАСС.

Как сообщил ТАСС дипломат одной из западных стран - членов СБ, голосование по тексту, подготовленному США, назначено на 15:00 по нью-йоркскому времени.

Проект резолюции, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. В тексте прописаны и другие рестрикции, в том числе адресные меры в отношении лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.

Как сообщило ранее агентство Reuters, по подсчетам американской стороны, полное выполнение данных ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около $3 млрд, на $1 млрд. Дипломатический источник сообщил агентству, что Россия и Китай могут поддержать американский проект резолюции.