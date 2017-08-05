В Венесуэле не менее 11 человек пострадали при разгоне акций протеста

2017-08-05 05:50 | www.trend.az | 4

По меньшей мере 11 человек пострадали при разгоне полицией марша протеста против созыва учредительного собрания в венесуэльской столице Каракасе, передает РИА Новости со ссылкой на портал Nacional.



По информации портала, правоохранители применили слезоточивый газ и патроны, начиненные дробью, для разгона протестующих в Каракасе, в результате чего 11 человек пострадали. Среди пострадавших от слезоточивого газа также есть дети и пожилые люди, которые не принимали участие в марше, но оказались в непосредственной близости от проведения акций.

Как сообщается, сотрудники полиции установили пикеты и применили водометы для остановки акций протеста.