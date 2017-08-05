На следующей неделе начнет деятельность Государственная инспекция по безопасности полетов в гражданской авиации

2017-08-05 06:16 | www.apa.az | 5

На следующей неделе в Азербайджане пройдет госрегистрацию и начнет деятельность Государственная инспекция по безопасности полетов в гражданской авиации.

Как сообщает АПА, об этом говорится в соответствующем постановлении Кабинета министров страны.

"Государственная инспекция по безопасности полетов гражданской авиации" (ГИБПГА) в подчинении Государственной администрации гражданской авиации создана согласно указу президента страны от 2 февраля 2017 года.

Уставной фонд юридического лица публичного права «Государственная инспекция по безопасности полетов в гражданской авиации» составит 1 млн. манат.